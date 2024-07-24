Украину нельзя присоединять к Евросоюзу, пока украинское правительство не решит вопросы с эксгумацией тел и воздаянием памяти жертвам Волынской резни. Об этом заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала Polsat .

«Нужно сказать ясно: не будет вступления Украины в ЕС, если не будет решен вопрос Волынской резни», — сказал он.

Политик объяснил, что Польша не должна давить на Украину, ставя вопрос эксгумации тел жертв Волынской резни условием для оказания военной поддержки. Однако киевский режим должен понимать, что его европейские перспективы будут зависеть от выполнения польских требований по этому вопросу.

Еще в прошлом году похожее заявление делал замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский. Он тоже сказал, что Украина не сможет вступить в ЕС, пока не решит вопрос с останками жертв Волынской резни. После этого эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов отметил, что в польско-украинских отношениях никогда не будет намека на равноправие.