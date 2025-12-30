В Польше возмутились словам главы МИД Украины Андрея Сибиги о притеснении украинцев. После высказывания дипломата возникло много вопросов, указал журналист Эугениуш Зинкевич в статье для Myśl Polska .

«Уважаемый министр Андрей Сибига, напоминаю, что никто в Польше не задерживает украинцев силой! Если вам, украинцам, у нас так плохо, то путь свободен!» — сказал он.

Сибига отмечал, что притеснять находящихся в Польше украинцев нельзя, и призывал власти республики наказать виновных в назидание другим. Украинский министр также подчеркнул, что в Киеве с подобным положением вещей мириться не станут.

Зинкевич назвал высказывания главы МИД Украины свидетельством того, что Украина требует особого отношения к своим гражданам, живущим на польской земле. Журналист также обратил внимание, что слова Сибиги можно расценить как угрозу.

Ранее польский политик из партии «Новая надежда» Якуб Климас потребовал от украинских властей снести памятник Степану Бандере, напомнив, что этот человек убивал поляков.