«В поисках мира». Белый дом показал совместное фото Путина и Трампа

Совместный снимок президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа перед началом переговоров на Аляске опубликовали в Белом доме. Фото присвоили название «В поисках мира».
Кадр американская администрация опубликовала в соцсети X. На нем Путина и Трампа запечатлели на фоне баннера, на котором написано Pursuing Peace. В переводе с английского фраза звучит как «В поисках мира» — ее же и использовали для поста.
Переговоры президентов России и США начались в Анкоридже 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Трамп встретил Путина в аэропорту, лидеры обеих стран пожали друг другу руки, сели в автомобиль главы Белого дома и уехали на место встречи. В лимузине Путин переговорил с американским коллегой на английском.
