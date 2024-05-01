В Пентагоне объяснили, почему задерживается реализация программы МБР Sentinel | 360°

01 мая 2024, 00:37
В Пентагоне объяснили, почему задерживается реализация программы МБР Sentinel
Пентагон: срок реализации программы МБР Sentinel задерживается из-за подрядчиков
Реализация программы американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel сильно задерживается, в том числе из-за трудностей взаимодействия с подрядчиками. Об этом заявил министр обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант, передало РИА «Новости».
В ходе слушаний в комитете по вооруженным сервисам американской палаты представителей конгрессмены спросили у Лапланта, считает ли он серьезными нынешние задержки реализации программы Sentinel.
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«Так и есть», — сказал он.
По его словам, ВС США нужно было улучшить взаимодействие с подрядчиками, которые несут ответственность за реализацию программы.
В ноябре прошлого года правительство Украины попросило у США радиолокационные станции ближнего действия Sentinel, чтобы защитить оружейные предприятия от беспилотников и баллистических ракет. Оборудование смогло бы отследить приближение снарядов и медленно надвигающихся БПЛА, самолетов и вертолетов.
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