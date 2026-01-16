В ООН сообщили, что в 2025 году ОАЭ выделили 1,46 млрд долларов на гуманитарные программы

Объединенные Арабские Эмираты продемонстрировали значительную вовлеченность в международную помощь. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на данные ООН.

По информации объединения, в 2025 году страна направила около 1,46 миллиарда долларов (почти 114 миллиардов рублей) на реализацию гуманитарных проектов. Большая часть предназначалась Африке.

Африка переживает период острой нехватки продуктов питания, что выражается в широком распространении хронического недоедания среди населения. Прогнозируется, что к 2030 году регион выйдет на первое место в мире по уровню голода.