Председатель Общероссийской организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов в беседе с ОТР выразил мнение, что действия президента США Дональда Трампа в области внутренней политики являются частью театрального шоу, направленного на привлечение внимания и поддержание интереса к персоне президента.

По словам Шкурлатова, Трамп, как опытный бизнесмен и шоумен, выстраивает свою политику таким образом, чтобы создавать интригу и драматизм. Он ссылается на прошлые заявления Трампа о планах по присоединению Канады, переименованию Панамского канала и получении Нобелевской премии мира, подчеркивая, что такие заявления не следует воспринимать всерьез.

Использование вооруженных сил для подавления внутренних беспорядков, по мнению Шкурлатова, также является частью этой публичной кампании. Он указал, что Трамп действует в рамках определенной политической стратегии, стремясь создать образ энергичного и решительного лидера, готового пойти на любые меры для обеспечения безопасности и процветания нации.