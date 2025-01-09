В офис премьера Бельгии прислали письма со стрихнином

Сотрудницу офиса премьера Бельгии Александера де Кроо госпитализировали с отравлением после того, как она вскрыла пришедшее на работу письмо со стрихнином. Об этом сообщило издание Politico.
Само происшествие случилось еще в конце ноября, но сообщили о нем только сейчас, когда стали известны результаты анализов.
Ранее жительница Бразилии отравила сестер и племянников рождественским кексом, в который добавила мышьяк. Примечательно, что ее муж умер в сентябре. Правоохранительные органы хотят провести эксгумацию тела, чтобы выяснить причину смерти мужчины. Эксперты исключили версию случайного отравления, поскольку предельно допустимую концентрацию яда превысили в 2,7 тысячи раз. Женщину взяли под стражу и предъявили обвинение.
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