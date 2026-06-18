В ОДКБ не увидели оснований увеличивать число учений

ОДКБ не нужно увеличивать число учений на фоне активизации стран НАТО

У ОДКБ в настоящее время нет необходимости увеличивать число проводимых учений на фоне активизации стран НАТО у западных границ пространства организации. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков, его слова привело РИА «Новости» .

По его словам, ОДКБ проводит все учения ежегодно в планомерном формате.

«И эти учения страны-члены организации проводят подальше от границ, чтобы не создавать плохие мысли у соседей, как на Западе, так и в других частях», — отметил Масадыков.

Генсек организации добавил, что у ОДКБ есть достаточно возможностей для предотвращения угрозы с Запада.

Министр обороны России Андрей Белоусов заявлял, что Договор о коллективной безопасности является одним из ключевых для формирования безопасности в Евразии.

Он подчеркивал, что президент Владимир Путин предлагал выстраивать неделимую и равную архитектуру безопасности на этом пространстве.