В Новой Зеландии открылся участок для голосования россиян на выборах в Госдуму

Избирательный участок для голосования россиян на выборах в Госдуму открылся в Новой Зеландии в городе Веллингтон. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Участок начал работать в 08:00 по местному времени (23:00 по московскому), закроется он в 20:00 по местному, в Москве будет 11:00 воскресенья.

Россияне в Новой Зеландии могли проголосовать досрочно, в Окленде участок работал 13 сентября. Опечатанную урну доставили в Веллингтон, где ее будут хранить вплоть до окончания голосования и начала подсчета голосов.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходят с 18 по 20 сентября. Россияне выбирают депутатов ГД и в региональные парламенты, в федеральных бюллетенях присутствуют 10 партий. Всего должны выбрать 20,7 тысячи депутатов.

В Московской области также проходят выборы в Мособлдуму.