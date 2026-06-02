В Нью-Йорке ночью 15 неизвестных вылезли из канализации

Жителей Бруклина напугали 15 незнакомцев, обследовавших канализацию. Они вышли из люков и скрылись в неизвестном направлении, сообщила пресс-служба 62-го участка полиции Нью-Йорка в соцсети Facebook*.

Ночью 29 мая группа из семи человек спустилась в канализационный колодец возле Макдональд-авеню и Колин-плейс в Грейвсенде. Через три часа незнакомцы вышли наружу.

Примерно в это же время за 12 километров от первой вылазки очевидцы заметили вторую группу из восьми человек. Они ушли под землю в районе пересечения улиц Хейворд-стрит и Бедфорд-авеню, а около четырех часов утра вышли из люков и скрылись на автомобиле.

Несанкционированный вход в канализационные сети запрещен. После исчезновения нарушителей обе точки обследовали кинологическое подразделение полиции, пожарная служба и департамент охраны окружающей среды.

«Территория безопасна и не представляет опасности. <…> Гражданам ни в коем случае нельзя заходить в трубы, водостоки, водосборные колодцы, люки или выпускные отверстия», — заявили правоохранители.

