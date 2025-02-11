В Нидерландах заявили о недопустимости вступления Украины в НАТО

Украина не должна вступать в НАТО и в Евросоюз, чтобы не провоцировать Россию. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил депутат нидерландской правой партии «Форум за демократию», член парламента Нидерландов Гидеон ван Мейерен.

«Думаю, мы должны сделать много шагов назад, а НАТО должна прекратить приближаться к российским границам», — отметил он.

По мнению норвежского депутата, президент США Дональд Трамп откажется поддерживать вступление Украины в НАТО. Для американского лидера лучшим решением станет добиться для Украины нейтрального статуса.

Парламентарий подчеркнул, что при предыдущей администрации США такое развитие событий в мире было бы нереальным. Однако теперь ситуация изменилась, отметил ван Мейерен.

МИД Украины ранее заявил о том, что страна готова занять место Венгрии в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе. Также прозвучали обвинения в адрес венгерских властей в том, что, они якобы пытаются «сохранить зависимость от России».