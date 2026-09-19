В Нидерландах обнаружен фрагмент «Одиссеи» III–IV веков

В библиотеке Утрехтского университета в Нидерландах найдена часть произведения «Одиссея» Гомера, возраст которого может составлять около 1700 лет. Об этом сообщает Live Science .

Находку сделал Марк де Крей, специалист по древнегреческой литературе и профессор Университета Радбауд. В 2024 году он изучал раннехристианские рукописи из Египта и Греции, приобретенные библиотекой в середине XX века. Среди старых текстов он обнаружил небольшой обрывок пергамента с фрагментами из поэмы, пишет MK.RU.

Размер отрывка составляет около 6,6 на 7,7 сантиметра. На нем сохранились строки из 12-й песни «Одиссеи», где рассказывается о том, как спутники Одиссея убивают и съедают священных быков солнечного бога Гелиоса.

По мнению исследователей, найденный обрывок, вероятно, был частью пергаментного кодекса III или IV века нашей эры и происходил из египетского оазиса Файюм.

Это вторая неожиданная находка фрагмента гомеровской поэмы за год. Весной археологи в Египте обнаружили фрагменты «Илиады» внутри мумии римского периода.