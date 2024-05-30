В НАТО заявили о критической нехватке ПВО для защиты восточного фланга

FT: НАТО имеет только 5% систем ПВО, способных защитить восточный фланг

Фото: РИА «Новости»

Государства Североатлантического альянса имеют только 5% систем противовоздушной обороны, которые необходимы для защиты всего восточного фланга. Об этом сообщило издание Financial Times, сославшись на знакомые с ситуацией источники.

«Государства НАТО способны обеспечить менее 5% мощностей противовоздушной обороны, которые считаются необходимыми для защиты своих стран-участниц в Центральной и Восточной Европе», — сказано в публикации.

Дипломат НАТО рассказал журналистам, что ПВО является одной из самых «больших дыр», которые есть у альянса.

«Мы не можем это отрицать», — сказал он.

Еще в прошлом году Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Западу нужно поменять регулирование военной промышленности. Он призвал запустить новые производства и запастись большим количеством вооружений.

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