Французский генерал Мандон заявил о вине России в нашествии клопов на страну

Во Франции заявили, что вина за нашествие постельных клопов на страну лежит на России. Начальник генштаба французских ВС генерал Фабьен Мандон указал на это в интервью газете Ouest-France .

Мандон заверил, что Россия пытается дестабилизировать ситуации в республике. В пример этому генерал привел «дела с клопами».

«Россия изучила наши общества и знает, что наша сила — в единстве. Если ей удастся разделить нас или разобщить, она может одержать победу», — сказал он.

Начальник генштаба ВС Франции призвал нацию «морально перевооружится»: каждый должен почувствовать, что ситуация его касается.

Фактически Мандон повторил тезис о «российском следе» в проблеме клопов за своим президентом Эммануэлем Макроном. Лидер страны связывал нашествие кровососущих паразитов с «тайной армией ботов» из России.

Постельные клопы буквально атаковали Францию осенью 2023 года: насекомых находили в домах, больницах, кинотеатрах, библиотеках и общественном транспорте. На их наличие жаловались и полицейские, которых задействовали для охраны Олимпиады в Париже в 2024-м.