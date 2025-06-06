В НАСА ответили на обещание Маска вывести корабль Dragon из эксплуатации

В НАСА заявили, что агентство продолжит выполнять цели президента США Дональда Трампа в области космоса. Так представитель ведомства Бетани Стивенс отреагировала на обещание предпринимателя Илона Маска вывести из эксплуатации корабль Dragon от SpaceX, сообщило РИА «Новости»

«НАСА продолжит реализовывать видение президента относительно будущего космоса», — заявила она.

Стивенс добавила, что агентство продолжит работать с партнерами в отрасли, чтобы обеспечить выполнение целей американского лидера.

Заявления прозвучали на фоне публичного конфликта Маска и Трампа. Глава Белого дома объявил, что отзывает кандидатуру Джареда Айзекмана на пост главы НАСА. Он является соратником Маска и спонсором его проектов в SpaceX.

Предприниматель же успел отметиться рядом антитрамповских заявлений. Он выступил за импичмент президента, объявил о выводе корабля Dragon из эксплуатации, а также заявил, что имя Трама якобы фигурировало в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна.