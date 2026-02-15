На Мюнхенской конференции по безопасности одна из журналисток поинтересовалась у президента Украины Владимира Зеленского, ощущает ли он давление со стороны американского лидера Дональда Трампа. Его ответ вызвал смех в зале, сообщило РИА «Новости» .

«Совсем чуть-чуть», — заявил Зеленский.

Он добавил, что понимает, какие сигналы подает ему глава Белого дома. Его цель — подготовить необходимую атмосферу перед переговорами в Женеве по урегулированию украинского конфликта.

Мирные переговоры запланированы на 17 и 18 февраля. В России уже назначили помощника президента Владимира Мединского главой делегации, что вряд ли привело киевский режим в восторг.

Ранее ирландский экономист Филип Пилкингтон сообщил, что отказ госсекретаря США Марко Рубио от встреч с лидерами Евросоюза на полях Мюнхенской конференции по безопасности их унизил. Европейские лидеры, чье мнение по ситуации на Украине оказалось неинтересно, выглядели жалко.