В Мьянме девушка продала своего парня в рабство. Об этом сообщает издание Thethaiger.com .

За молодого человека жительнице Мьянмы заплатили 14 тысяч долларов. Пара познакомилась в китайском бильярдном клубе. Девушка отличалась незаурядной внешностью в сочетании с вызывающим поведением. Она рассказала новому знакомому о своих, якобы богатых родителях, и пригласила в гости.

Но на границе Таиланда и Мьянмы девушка неожиданно исчезла, а на парня напали вооруженных люди и заключили его в рабство. Молодого человека заставляли работать по 20 часов в день и били по голове. Только после того, как его семья заплатила выкуп, обманутого жениха выпустили на свободу, а его «невесту» задержали.

В июле волонтеры движения «Альтернатива» рассказали, как борются с рабством в России.