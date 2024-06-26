В МИД РФ рассказали об ответных мерах на высылку российского журналиста из Австрии

МИД РФ: у журналистки ORF отобрали аккредитацию и потребовали выехать из России

Российский МИД лишил аккредитации корреспондента московского бюро ORF Каролу Шнайдер. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Это решение стало ответной мерой на высылку из Австрии главы венского корреспондентского пункта ТАСС Арины Давидян.

«Давидян получила <…> предписание уехать из страны в течение двух недель», — уточнили в МИД РФ.

Журналист Австрийского радио и телевидения Шнайдер также будет должна покинуть страну пребывания.

При этом в МИД отметили, что данный шаг — вынужденная мера, и в случае пересмотра австрийским руководством своего решения, аккредитация Шнайдер будет восстановлена.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия ограничит доступ к более чем восьмидесяти европейским СМИ в ответ на запрет вещания в странах Евросоюза РИА «Новости», «Известий» и «Российской газеты».