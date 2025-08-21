В МИД раскрыли причину поспешности Дании в расследовании по «Севпотокам»

Посол Барбин: арест подозреваемого по «Севпотокам» говорит о поспешности Дании

Задержание подозреваемого в координации диверсии на «Северных потоках» свидетельствует о поспешности свертывания Данией расследования этого преступления. Такое заявление сделал посол России в Дании Владимир Барбин. Его слова опубликовали в Telegram-канале дипмиссии.

По мнению Барбина, главное для Копенгагена — не дать возможности России и миру узнать правду о взрывах газопроводов,.

«С датской стороны было сделано все, чтобы такие доказательства никогда не появились на свет», — подчеркнул глава дипмиссии.

Посол обратил внимание на противодействие Копенгагена российской инициативе о запуске под эгидой ООН международного независимого расследования диверсий.

Ранее СМИ раскрыли личность задержанного по делу о «Северных потоках».