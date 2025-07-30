В МИД оценили решение Болгарии признать Россию спонсором терроризма

Российская сторона намерена ответить на решение Болгарии объявить ее спонсором терроризма. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что 23 июля болгарский парламент принял декларацию, в которой выразил солидарность с Европарламентом в определении Российской Федерации в качестве «государства, поддерживающего терроризм».

Захарова отметила, что любое агрессивное беззаконие в отношении России и ее граждан не останется без адекватного ответа.

Дипломат оценила решение властей Болгарии как абсолютно не соответствующее действительности. По ее словам, подобные действия только ухудшают и без того сложные двусторонние отношения стран.

Ранее стало известно, что Болгария готовит к передаче Украине оборудования с недостроенной станции «Белене». Переговоры о сделке начались еще в 2023 году.