В МИД напомнили о новых правилах въезда в Белоруссию с детьми до 14 лет

Полищук: с 20 января при въезде в Белоруссию детям до 14 лет нужен загранпаспорт

С 20 января 2026 года вступили в силу новые правила пересечения границы с Белоруссией с детьми до 14 лет. Об этом напомнил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в беседе с РИА «Новости» .

«Теперь для них обязателен собственный загранпаспорт, а не свидетельство о рождении, как это было раньше», — объяснил он.

Также Полищук отметил, что в отношении Белоруссии, учитывая особый уровень интеграционных связей, рассматриваются законодательные исключения.

По словам дипломата, этот вопрос будет урегулирован в интересах жителей обеих стран и с учетом безусловного приоритета безопасности детей.

