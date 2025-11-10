Археологи из Университета Аризоны нашли древний ритуальный комплекс майя в Мексике

Археологи из Университета Аризоны обнаружили в мексиканском штате Табаско уникальный ритуальный комплекс Агуада-Феникс. Сооружение, построенное более трех тыс. лет назад, меняет представления о начале мезоамериканской цивилизации. Согласно онлайн-платформе Arkeonews , первые грандиозные сооружения региона были возведены без участия монархов и централизованной власти.

Под руководством профессора-регента Такеши Иноматы ученые установили, что комплекс был построен между 1050 и 700 годами до нашей эры. Он представляет собой древнейший известный космограм — символическую модель Вселенной, созданную сообществами, связанными с культурой майя, написали «Известия».

В центральной части комплекса археологи нашли крестовидную ритуальную яму с пигментами азурита, малахита и охры, символизирующими четыре стороны света. Эти дары отражают древнюю концепцию связи цвета, сторон света и циклов жизни. По словам Иноматы, это первое прямое подтверждение цветовой символики в ранней Месоамерике.

С помощью лазерного картирования LiDAR ученые выяснили, что территория комплекса протянулась почти на девять км и включала каналы, дамбы и дороги, выровненные по солнечным циклам. Профессор Иномата считает, что каналы были ритуальными тропами или символами космических водных потоков.

Среди артефактов археологи нашли нефритовые украшения, отражающие темы воды, плодородия и возрождения. Исследовательница Санти Себальос уточнила, что данные предметы демонстрируют культуру, в которой главную роль играли природа и общество, а не власть и подчинение.