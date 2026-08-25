В Мали освободили двоих граждан России, которые провели в плену у террористов 755 дней

В Мали были освобождены двое граждан России, которые провели в плену у террористов 755 дней. Об этом сообщает RT . Граждане были захвачены террористической группировкой «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (запрещена в РФ) еще летом 2024 года в соседнем государстве Нигер.

Операция по спасению заложников была проведена силами «Африканского корпуса» и заняла буквально один час. Военнослужащие эвакуировали россиян из зоны удержания под угрозой столкновения с боевиками.Освобожденных доставили в Москву военно-транспортной авиацией для прохождения лечения и реабилитации, так как медики диагностировали у них сильное физическое истощение и многочисленные заболевания, вызванные нечеловеческими условиями содержания.

Один из освобожденных, геолог Олег Грет, рассказал о деталях операции: после того как военные забрали их из лагеря террористов, к месту сразу прибыл вертолет, который доставил заложников в госпиталь.

В интервью освобожденный Александр (в официальных сводках Минобороны фигурирует имя Юрий Юров — ред.) поделился подробностями пребывания в неволе. По его словам, первый год сохранялась надежда на спасение, но затем наступило полное отчаяние, доходившее до просьб убить их, чтобы прекратить мучения. Пленные страдали от постоянной жары, отсутствия качественной питьевой воды и скудного рациона, состоявшего преимущественно из макарон. Ноги пленников часто находились в цепях, а бежать было некуда — вокруг простиралась пустыня Сахара.