В Лондоне вскрыли заложенную принцессой Дианой 1991-м году капсулу времени

В Лондоне вскрыли капсулу времени, которую заложила в 1991 году принцесса Диана. Об этом написала газета The Guardian .

Диана заложила капсулу в фундамент одного из зданий детской больницы на Грейт-Ормонд-стрит. Принцесса была президентом этого лечебного учреждения.

«В капсуле оказались компакт-диск исполнительницы Кайли Миноуг, калькулятор на солнечной батарее и паспорт», — уточнили авторы материала.

Кроме того, в деревянном пенале под свинцовом саркофагом обнаружили карманный телевизор, голограмму со снежинкой, фотографию Дианы, коллекцию британских монет, номер газеты Times и другие предметы.

