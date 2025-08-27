В Лондоне вскрыли заложенную принцессой Дианой 1991-м году капсулу времени
В Лондоне вскрыли капсулу времени, которую заложила в 1991 году принцесса Диана. Об этом написала газета The Guardian.
Диана заложила капсулу в фундамент одного из зданий детской больницы на Грейт-Ормонд-стрит. Принцесса была президентом этого лечебного учреждения.
«В капсуле оказались компакт-диск исполнительницы Кайли Миноуг, калькулятор на солнечной батарее и паспорт», — уточнили авторы материала.
Кроме того, в деревянном пенале под свинцовом саркофагом обнаружили карманный телевизор, голограмму со снежинкой, фотографию Дианы, коллекцию британских монет, номер газеты Times и другие предметы.
Ранее стало известно, что принц Уильям может снять фильм о принцессе Диане в ответ на фильм брата.