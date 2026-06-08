В Лондоне убили автора песен для Бритни Спирс и Дуа Липы

Британский певец и автор песен Талай Райли, сотрудничавший с рядом мировых звезд, скончался после нападения с ножом в Лондоне. Об этом сообщило издание The Standard .

Тело 35-летнего музыканта, настоящее имя которого Марк Орабийи, обнаружили утром 5 июня на востоке британской столицы с ножевыми ранениями.

Во время ЧП пострадал еще один мужчина в возрасте около 20 лет. Его госпитализировали.

В рамках расследования правоохранители задержали троих подозреваемых по делу об убийстве. Позднее 27-летнего мужчину отпустили под залог, а 24-летнего мужчину и 25-летюю женщину освободили без предъявления обвинений.

Талай Райли начал музыкальную карьеру в юном возрасте и уже в 18 лет заключил свой первый крупный издательский контракт. За годы работы он сотрудничал с ведущими артистами мировой сцены, включая Бритни Спирс, Дуа Липу, Крейга Дэвида, Элли Голдинг, Джесси Джей и Зендею.

Ранее «Коммерсант» писал, что оперного певца Евгения Кунгурова могли убить. Такого мнения придерживается его отец.