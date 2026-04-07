В Лондоне продавца уволили за попытку остановить вора

В Лондоне 54-летнего продавца уволили за попытку остановить вора, укравшего дорогие пасхальные яйца. Об этом сообщила газета The Gurdian.

По словам сотрудника магазина Уокера Смита, он заметил, как мужчина набрал целый пакет продукции, за которую не заплатил. Он попытался вернуть товар, в результате чего между ним и злоумышленником произошла небольшая потасовка.

После случившегося руководство магазина решило уволить продавца. Представитель компании заявил, что персоналу запрещается физически противостоять ворам из соображений безопасности.

«Мы не хотим оказаться в ситуации, когда кто-то рискует жизнью ради товара», — говорилось в заявлении.

