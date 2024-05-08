В Литве заявили о возможности отправки своих войск на Украину «в учебных целях» | 360°

Мир 08 мая 2024, 11:16 В Литве заявили о возможности отправки своих войск на Украину «в учебных целях» Шимоните: Литва могла бы отправить войска на Украину в учебных целях Victor Lisitsyn / Global Look Press

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Литва может отправить свои войска на Украину в учебных целях, заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните в беседе с Financial Times. По словам политика, у нее имеется парламентское разрешение для этого, однако Киев пока не просил о таком шаге.

Шимоните отметила, что Россия могла бы счесть подобные действия Литвы провокацией.

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«Если бы мы просто думали об ответе РФ, то не смогли бы ничего послать. Каждую вторую неделю вы слышите, что кого-то подвергнут ядерной бомбардировке», — заявила она.

Отдельно Шимоните обратила внимание на сообщения о том, что Литва оказывает помощь Украине по возвращению в страну мужчин призывного возраста. По ее словам, эта информация преувеличена.

«Мы не будем устраивать депортации или искать украинских мужчин в стране, потому что это было бы незаконно», — подчеркнула политик.

В связи с этим она напомнила, что ЕС гарантирует им защиту до марта 2025 года. Но вместе с тем уклонистам могут отказать в постоянном проживании в Литве.