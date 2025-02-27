В Латвии пожаловались на учителя, терроризировавшего школьников гимном Украины

В Латвии учитель 24 февраля включил гимн Украины и заставил школьников подняться из-за парт. Тех, кто отказался, он снял на телефон. Местные активисты написали на него жалобу, сообщил специальный корреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов в своем Telegram-канале .

Провокацию устроил учитель школы № 71 в Риге. Девятиклассники отказались встать под гимн Украины и почти всем составом вышли из кабинета. Такую же акцию мужчина проделал в младших классах — включил музыку, приказал встать и снял произошедшее на камеру.

«Покажите свои истинные лица», — приговаривал мужчина.

Депутат Елгавской думы Андрей Пагор вместе с активистами отправил жалобу на разжигание ненависти в Службу госбезопасности, Государственную полицию и другие инстанции. Школьнику, который снял выходку учителя и выложил в интернет, он пообещал оказать юридическую поддержку.

В школах в городе Даугавпилсе произошел скандал из-за языкового тестирования. Около 20 учителей уволились, не пожелав доказывать владение латышским.