В Латвии пожаловались на учителя, терроризировавшего школьников гимном Украины
Учитель в Латвии заставил школьников встать под гимн Украины
В Латвии учитель 24 февраля включил гимн Украины и заставил школьников подняться из-за парт. Тех, кто отказался, он снял на телефон. Местные активисты написали на него жалобу, сообщил специальный корреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов в своем Telegram-канале.
Провокацию устроил учитель школы № 71 в Риге. Девятиклассники отказались встать под гимн Украины и почти всем составом вышли из кабинета. Такую же акцию мужчина проделал в младших классах — включил музыку, приказал встать и снял произошедшее на камеру.
«Покажите свои истинные лица», — приговаривал мужчина.
Депутат Елгавской думы Андрей Пагор вместе с активистами отправил жалобу на разжигание ненависти в Службу госбезопасности, Государственную полицию и другие инстанции. Школьнику, который снял выходку учителя и выложил в интернет, он пообещал оказать юридическую поддержку.
В школах в городе Даугавпилсе произошел скандал из-за языкового тестирования. Около 20 учителей уволились, не пожелав доказывать владение латышским.