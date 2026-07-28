В Кыргызско-Российском Славянском университете состоялся крупнейший за 33 года выпускной

В Кыргызско-Российском Славянском университете (КРСУ) прошел масштабный выпускной вечер, собравший множество гостей и выпускников. Посол России в Кыргызстане Сергей Вакунов стал одним из почетных гостей мероприятия. Он зачитал поздравление от министра иностранных дел России Сергея Лаврова и пожелал выпускникам успехов в карьере и уверенности в себе.

«Кыргызско-Российский Славянский университет — один из флагманов образования и науки, уникальный российский университет за рубежом. Несите высоко знамя своего университета, доказывайте, что вы — лучшие, и никогда не забывайте свою альма-матер», — отметил посол.

Председатель кыргызского парламента Марлен Маматалиев подчеркнул, что за годы работы КРСУ подготовил около 40 тысяч высококвалифицированных специалистов.

После официальной части состоялся концерт с участием известных музыкантов — HOLLYFLAME, Jax 02.14, Александра Волкодава и группы PIZZA.

КРСУ входит в топ вузов Кыргызстана по рейтингу QS World University Rankings 2027. Выпускники университета успешно работают в различных сферах: в органах государственной власти, здравоохранении, образовании, науке, промышленности, культуре и международных организациях.

Среди известных выпускников КРСУ — президент Кыргызстана Садыр Жапаров, депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев, специалист по цифровизации Кирилл Исмаилов и заместитель гендиректора ОсОО «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.