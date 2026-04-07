Россия проводит переговоры по поставкам энергоносителей иностранным покупателям таким образом, чтобы это учитывало национальные интересы. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы ведем переговоры, чтобы ситуация наилучшим образом соответствовала именно нашим интересам», — заявил он.

Песков уточнил, что Россия ведет переговоры с Сербией и Венгрией по экспорту энергоресурсов. Вместе с тем он отметил, что мир вступил на путь серьезного энергетического и экономического кризиса.

«Рыночная конъюнктура в области энергетики и энергоресурсов полностью изменилась», — добавил пресс-секретарь президента России.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предрекал, что до конца 2026 года Евросоюз неизбежно столкнется с масштабным экономическим крахом на фоне проблем в области энергетики.