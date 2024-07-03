В Кремле не исключили контакты с Катаром на саммите ШОС

Песков не исключил, что у России и Катара будут контакты на саммите ШОС

У Владимира Путина не исключены контакты с катарской стороной на саммите ШОС в Астане. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Мы не исключаем еще контактов с Катаром, но они пока в стадии согласования, потому что завтра очень напряженный график по многосторонним форматам, поэтому если удастся, то (встреча — ред.) тоже может состояться», — сказал Песков.

Путин прилетел в Астану ночью. В первый день саммита он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудит дальнейшее сотрудничество двух стран. Кроме того, запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также лидерами Монголии, Азербайджана, Пакистана и вице-президентом Ирана.

Саммит пройдет 3 и 4 июля. В нем примут участие главы государств и правительств 16 стран, а также представители крупнейших международных организаций. Главной темой встречи заявили «Укрепление многостороннего диалога: стремление к устойчивому миру и развитию».