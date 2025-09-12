В Кремле констатировали наступление паузы в переговорах России и Украины

В настоящее время на уровне переговорных групп России и Украины наступила пауза в контактах. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока, наверное, скорее можно говорить о паузе», — сказал он журналистам.

Песков добавил, что сами по себе каналы общения давно налажены и у переговорщиков есть возможность общаться. Однако ждать молниеносных результатов от переговорного процесса не стоит.

«Здесь, безусловно, нельзя носить розовые очки. <…> И здесь я хочу напомнить, наверное, слова президента [США Дональда] Трампа, который тоже сказал, что сначала думал, что это удастся все урегулировать в один момент, но потом понял, что необходимо больше времени», — привело слова Пескова РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента России напомнил, что страна готова идти по пути мирного диалога и поисков пути урегулирования конфликта именно таким образом.