В Китае запустили первый в мире умный завод по автоматической сборке роботов

В китайском городе Лючжоу появился первый завод, где роботы производят андроидов. Об этом сообщило издание Global Times .

Производство открыла компания UBTECH Robotics. Она планирует, что завод будет выпускать в год до 10 тысяч андроидов, в основном это промышленные человекоподобные роботы серий Walker S и Cruzr. Объект занимает площадь в 14 тысяч квадратных метров.

«Завод способен выпускать одного промышленного человекоподобного робота каждые 10 минут», — отметило издание.

Для контроля каждый андроид проходит через комплексное тестирование, которое занимает более четырех часов, а также через инспекционный туннель с автомобильным освещением для 360-градусной проверки внешнего вида без «мертвых зон».

Ранее в Китае запустили экспериментальную площадку для обучения роботов. Разработчики окрестили проект первым в мире «детским садом» для машин.