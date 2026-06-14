В Китае врачи приняли кусочек перца в легком пожилого пациента за рак

Китайские врачи лечили 70-летнего пациента от злокачественной опухоли, а при операции выяснилось, что это кусочек перца чили. Подробности сообщила газета New Express .

Во время обследования у пожилого мужчины обнаружили узел размером около 2,1 сантиметра в нижней части правого легкого. Врачи поставили диагноз — периферический рак.

Во врем операции хирург обнаружил, что образование — это воспалительный узел вокруг кусочка красного перца. На КТ перец приняли за кань легкого, поэтому врачи спутали его с опухолью.

Медики пояснили, что перец мог попасть в легкие во время еды. Оставаясь там долгое время, он мог вызвать хроническое воспаление. На снимке узел приняли за опухоль.

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