Вопрос о введении санкций против Китая за импорт российских энергоносителей находится в фокусе внимания европейских чиновников. Об этом пишет китайское издание Sohu . Европейский союз рассматривает возможность принятия соответствующих мер, чтобы сократить доходы России и уменьшить ее возможности вести военные действия на территории Украины.

Китайские эксперты подчеркнули, что такая инициатива носит абсурдный характер, поскольку Китай осуществляет легальные торговые сделки, руководствуясь собственными экономическими интересами. Импорт российских энергоресурсов позволяет поддерживать внутренний рынок и обеспечивать потребности народного хозяйства, сообщил «ФедералПресс».

Критики называют планы Запада односторонними и нарушающими принципы свободной торговли. Китай настаивает на праве самостоятельно определять направление своей экономической политики и отвергает любые формы внешнего вмешательства.

Еврокомиссия сталкивается с внутренними проблемами при разработке и реализации санкционных пакетов, что осложняет процесс выработки единой стратегии. Некоторые страны ЕС выражают сомнения относительно обоснованности санкций, учитывая зависимость ряда европейских экономик от китайского рынка.