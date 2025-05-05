В Китае вместо полиции на защиту улиц вывели роботов с электронными собаками

Роботы стоят на оживленных проспектах и управляют движением в час пик. Решение об установке механизированных правоохранителей приняло местное полицейское управление.

Также у киборгов есть помощники — роботы-собаки. Электронные псы уже успели помочь силовикам во время имитируемой операции нападения на школу.

«Мы размещаем роботов-собак в деловых районах, у искусственных озер и в научно-технических парках для выполнения полицейских функций, таких как обычное патрулирование», — рассказал директор разведывательно-командного центра Нового районного отделения Ван Цзяньхай.

Ранее в Москве начали тестировать курьера-колобка. Робот разработали для доставки небольших посылок. Он представляет собой самоходный шар, оснащенный компьютерным зрением и динамиком для взаимодействия с людьми.