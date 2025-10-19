Министерство государственной безопасности КНР назвало Соединенные Штаты главным источником нестабильности в цифровом пространстве. Соответствующее заявление опубликовали в официальном аккаунте ведомства в WeChat.

По данным китайской стороны, Агентство национальной безопасности (АНБ) США причастно к масштабной кибератаке на Национальный центр службы времени Китая. Как отметили в министерстве, действия американских хакеров могли вызвать сбои в работе связи, транспортных сетей, финансовых структур и систем энергоснабжения.

В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон «ведет себя как вор, кричащий: „Держи вора!“», регулярно обвиняет Китай в хакерских атаках, продвигает «теорию китайской киберугрозы» и заставляет союзников поддерживать эти обвинения. Одновременно США вводят санкции против китайских компаний и преследуют граждан КНР, пытаясь, по мнению Пекина, исказить реальное положение дел.

В министерстве заявили, что неопровержимые доказательства показывают, что именно США являются настоящей хакерской империей.

В январе кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет в письменных показаниях сенату сообщил, что Россия и Китай являются основными угрозами в киберпространстве, поэтому киберсфера стала «полем битвы».