В казахстанском Сарыагаше водитель снес новогоднюю елку на центральной площади

В городе Сарыагаш на юге Казахстана автомобиль снес новогоднюю елку, установленную на центральной площади. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел республики.

По данным полиции, около трех часов ночи в районное управление поступило сообщение о случившемся. Водитель после происшествия покинул место ДТП. Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность нарушителя.

Выяснилось, что за рулем автомобиля ВАЗ-2105 находился молодой водитель, который при попытке объехать елку не справился с управлением. В МВД отметили, что мужчина восстановил поврежденную конструкцию и пообещал не допускать подобных инцидентов в будущем.

В отношении водителя приняли административные меры, а автомобиль поместили на штрафную стоянку.

В январе городская елка загорелась из-за запущенного рядом фейерверка во время празднования Нового года в ЗАТО «Лесной».