В Казахстане произошел пожар на НПЗ в Атырау

На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе в Казахстане произошел пожар, но его уже потушили. Пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС республики.

Возгорание случилось в 12:35 (10:35 по московскому времени) на осадителе механических очистных сооружений закрытого типа. На момент происшествия работы на объекте не проводились. Горел нефтешлам внутри осадителя.

«В 13:42 пожар был локализован, распространение огня остановлено. В настоящее время возгорание полностью ликвидировано», — заявили в МЧС.

Национальная компания «Казмунайгаз» подтвердила происшествие.

АНПЗ — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Казахстана, расположен в центре Атырауской области.

Ранее из-за атаки беспилотника пожар вспыхнул на НПЗ на западе Ливии. В результате разрушился резервуар с топливом.