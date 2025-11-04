В Катаре запретили морские прогулки у отелей из-за саммита ООН

Министерство транспорта Катара временно приостановило все виды морского судоходства вблизи отелей, где проживают участники второго Всемирного саммита по социальному развитию. Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети Х .

Распоряжение действует с 6:00 вторника, 4 ноября, до 10:00 пятницы, 7 ноября, в дни проведения саммита ООН в Дохе.

В министерстве уточнили, что запрет распространяется на все виды морских перевозок, включая поездки на прогулочных судах, рыболовство и катание на скутерах в зоне от международного аэропорта Хамада до набережной отеля Fairmont в городе Лусейль.

В ведомстве добавили, что «эта мера является частью национальных усилий по укреплению общественной безопасности и обеспечению успешной организации международных мероприятий».

Ранее стало известно, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 3–4 ноября посетит Катар с рабочим визитом, где примет участие во втором Всемирном саммите по социальному развитию.