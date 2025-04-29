В Канаде на парламентских выборах победила Либеральная партия

Либеральная партия Канады под руководством действующего премьер-министра Марка Карни одержала победу на парламентских выборах, обеспечив себе необходимое большинство для создания правительства. Об этом сообщил телеканал CTV .

«Либералы Марка Карни удержали власть, получив достаточно мест на 45-х федеральных выборах, чтобы сформировать новое правительство», — заявили журналисты.

Карни возглавил правительство 14 марта после ухода Джастина Трюдо в отставку и уже спустя неделю инициировал досрочные выборы. Как лидер победившей партии, он сохранит пост премьер-министра страны.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что вступление Канады в Европейский союз было бы нецелесообразным. Страна потеряла бы свою самостоятельность и попала под жесткий контроль Брюсселя. Кроме того, это решение негативно отразится на экономических связях с США.