В Японии извинились перед жертвами стерилизации впервые за полвека

Премьер Японии Кисида официально извинился перед жертвами стерилизации

IMAGO / Bernd Elmenthaler
Фото: IMAGO / Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Жители Японии, которых стерилизовали в рамках действовавшего в стране закона о защите евгеники, впервые получили извинения от властей страны. Их принес премьер-министр Фумио Кисида в эфире телеканала NHK.

«Старый закон о защите евгеники противоречил конституции, и, учитывая, что мы применяли этот закон, ответственность правительства за его исполнение, включая способ, чрезвычайно велика. Я искренне извиняюсь за это от имени правительства», — сказал он.

Кисида подчеркнул, что подобные меры нарушают человеческое достоинство и допускать подобное нельзя.

«Это нарушение прав человека. Вспоминая о значительных страданиях и тяжелых усилиях, которые вы вынесли и физически, и морально, я понимаю, что решение этой проблемы нельзя отложить», — заметил японский премьер.

Он уже отдал распоряжение проработать необходимые меры по новой системе компенсаций с учетом проведенных с парламентом консультаций.

Положения закона о защите евгеники не соответствующими Конституции Японии Верховный суд страны признал в начале июля. Государство обязали выплатить жертвам стерилизации деньги, несмотря на то что срок давности по делу истек.

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