В Тель-Авиве и Иерусалиме прогремели взрывы

Взрывы прогремели над Тель-Авивом и были слышны в Иерусалиме. Об этом сообщило агентство Reuters , сославшись на данные местных источников.

Иранские вооруженные силы начали операцию против Израиля в ответ на предыдущие удары по своей территории. Телеканал Al Alam передал, что действия Тегерана являются ответной мерой.

Иранское государственное агентство IRNA заявило о начале операции под названием «Суровое наказание». По данным ведомства, в сторону Израиля были запущены сотни баллистических ракет.

Ситуация остается напряженной, а власти Израиля пока не прокомментировали масштабы возможных разрушений. Reuters отметило, что взрывы были слышны в нескольких городах.

Ранее RT сообщил, что армия Израиля продолжает наносить удары по Ирану. По словам представителя ЦАХАЛ Эфи Дефрин, к данному моменту израильские ВС поразили 200 целей, включая два ядерных объекта.