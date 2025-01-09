В Израиле полицейские арестовали подозреваемого в подготовке теракта

Израильские полицейские задержали местного жителя, который планировал осуществить теракт со взрывом. Об этом сообщила пресс-служба полиции Израиля.

«В ходе совместной операции Службы общей безопасности и полиции северного округа был задержан Махмуд Хусейн Мухаммад Бушкар, 37-летний житель Кабула, который планировал совершить в Израиле террористический акт», — заявили в публикации.

По данным полицейских, Махмуд интересовался изготовлением взрывчатки и даже купил оборудования и материалы для производства СВУ. Он собирался надеть пояс смертника и осуществить теракт.

Правоохранители отметили, что подозреваемый пытался привлечь к преступлению еще двух человек, но ничего не получилось. Следователи изъяли у задержанного ружье и материалы для изготовления взрывного устройства.

Ранее в Приамурье задержали местного жителя по подозрению в подготовке диверсии на Транссибирской магистрали. По данным правоохранителей, мужчина действовал по приказу украинских террористов.