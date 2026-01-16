В Италии выдали «Славных парней» с Де Ниро за иранскую семью

Телеканал Rai в Италии в прямом эфире выпустил фейк о якобы иранской семье до 1979 года, выдав в качестве фотографии кадры со съемок картины Мартина Скорсезе. Об этом сообщило издание Ilfattoquotidiano .

Ведущий программы «Агора» Марко Каррара прокомментировал снимок из 1970-х годов и назвал его примером семьи из Ирана в 1979 году.

Однако на самом деле кадр взяли из архива съемок фильма «Славные парни», там присутствовали актеры Роберт Де Ниро и Рэй Лиотта.

В следующем выпуске программы днем позже Каррара в Facebook* принес извинения за ситуацию и сказал, что она связана со спешкой.

«В детстве родители учили меня извиняться за ошибки. Вчера я показал пост, который оказался фейковым. Благодарю зрителей за многочисленные замечания, потому что они побуждают меня быть еще более внимательным и осторожным», — заявил он.

