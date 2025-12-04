Итальянские СМИ опозорились, опубликовав материалы после слов президента России Владимира Путина о нежелании воевать с Европой. В статье для Il Fatto Quotidiano политик Паоло Ферреро назвал заголовки для вышедших статей примером антироссийской дезинформации.

«Это происходит не впервые, но речь идет не о мелочи, потому что мы находимся на решающем этапе украинского конфликта, и важно понимать, что на самом деле происходит», — обратил он внимание.

Ферреро подчеркнул, что Украина явно проигрывает в противостоянии с Россией и вскоре потеряет способность удерживать фронт. При таком развитии событий у нее будет два пути — либо согласиться на мирные переговоры, либо быть готовой к эскалации с прямым участием НАТО.

«Под прямым участием я имею в виду, что они не только поставят вооружение, но и отправят своих солдат. <…> То есть Италия и Европа вступают в войну против России», — сказал политик.

Он также назвал очевидным тот факт, что Украина будет не в состоянии послать на бойню еще сотни тысяч человек, которых у страны попросту нет.

Стремление президента США Дональда Трампа к мирному урегулированию Ферреро счел столь же бесспорным, сколь и работу большинства европейских стран на обострение ситуации. «Сторону войны», по его мнению, заняли и основные итальянские СМИ.

Путин отмечал, что у России нет планов воевать с Европой, однако страна готова к конфликту прямо сейчас, если Запад его начнет. После предупреждения президента ЕС призвали изменить подход к происходящему на Украине.