В Испании назвали место встречи Путина и Трампа пощечиной Евросоюзу
El Confidencial: встреча Путина и Трампа в Будапеште станет пощечиной Евросоюзу
Выбор Будапешта в качестве места встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа стал настоящей пощечиной для Евросоюза. Об этом сообщила испанская газета El Confidencial.
Авторы статьи напоминают, что на Путина выписал ордер Международный уголовный суд, но Венгрия не так давно объявила о выходе из Римского статута — а это означает, что она не считает себя юридически обязанной исполнять это постановление.
При этом, по мнению журналистов, Евросоюз не решится принуждать самолет российского лидера к посадке или запрещать ему пролет над своей территорией.
«Если европейские страны сделают что-то подобное, они столкнутся с гневом Трампа, а также с его обвинениями в том, что именно Европа не хочет прекращать войну на Украине», — говорится в материале.
Болезненным ударом для ЕС такую встречу назвали и журналисты британской газеты The Telegraph. По их мнению, организация саммита укрепит позиции венгерского премьера Виктора Орбана, которого Брюссель очень хотел бы ослабить.