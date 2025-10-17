В Испании назвали место встречи Путина и Трампа пощечиной Евросоюзу

Выбор Будапешта в качестве места встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа стал настоящей пощечиной для Евросоюза. Об этом сообщила испанская газета El Confidencial .

Авторы статьи напоминают, что на Путина выписал ордер Международный уголовный суд, но Венгрия не так давно объявила о выходе из Римского статута — а это означает, что она не считает себя юридически обязанной исполнять это постановление.

При этом, по мнению журналистов, Евросоюз не решится принуждать самолет российского лидера к посадке или запрещать ему пролет над своей территорией.

«Если европейские страны сделают что-то подобное, они столкнутся с гневом Трампа, а также с его обвинениями в том, что именно Европа не хочет прекращать войну на Украине», — говорится в материале.

Болезненным ударом для ЕС такую встречу назвали и журналисты британской газеты The Telegraph. По их мнению, организация саммита укрепит позиции венгерского премьера Виктора Орбана, которого Брюссель очень хотел бы ослабить.