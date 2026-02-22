В Иране вспыхнула новая волна студенческих протестов

В Иране снова начались массовые студенческие протесты. Об этом на своем сайте сообщил национальный совет сопротивления республики (NCRI).

Протестные акции приурочили к сороковому дню памяти погибших во время январских выступлений. Мероприятия прошли в Мешхеде, Исфахане, Ширазе и других городах. Участники выкрикивали антиправительственные лозунги, ядром протестов оказались студенты.

Митинги начались в Технологическом университете имени Шарифа в Тегеране, где произошли стычки учащихся и силовиков. Аналогичные протесты также прошли в университете имени Амира Кабира.

Ранее в прессе появились слухи о готовящейся военной операции против Ирана со стороны США. Американское руководство стянуло на Ближний Восток крупнейшую авиационную группировку. На фоне этого исламская республика стала усиленно восстанавливать и укреплять свои ключевые военные и ядерные объекты.