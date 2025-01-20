В Иране поп-звезду Таталу приговорили к смертной казни за богохульство

Суд в Иране приговорил популярного певца Амира Хоссейна Магсудлу, известного как Таталу, к смертной казни. Об этом сообщила газета Etemad .

Исполнителя обвинили в богохульстве. Пять лет назад певец получил тюремный срок по этой же статье.

Теперь дело возобновили. Таталу приговорили к смертной казни за оскорбление пророка. Артист еще может обжаловать приговор.

Музыкант жил в Стамбуле с 2018 года. В декабре 2023-го турецкая полиция передала Таталу Ирану. С тех пор мужчина сидит в тюрьме.

Ранее в Демократической Республике Конго казнили 102 «городских бандита». Такое решение властей вызвало разногласия — одни поприветствовали меру как средство восстановления безопасности, других обеспокоили риски нарушения прав человека.