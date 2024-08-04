В Иране намекнули на наличие ядерного оружия

Армия Ирана могла получить на вооружение ядерное оружие. Свидетельством этому стали активные действия против Израиля и США. С таким заявлением выступил депутат парламента страны и бывший член комиссии по безопасности и внешней политике Ирана Ахмад Ардастани, сообщило агентство Khabar-e Online .

Парламентарий напомнил, что за последние несколько дней военные страны успешно атаковали Израиль и провели операцию против расположенной в Ираке военной базы США. Он не исключил, что столь активные и уверенные боевые действия стали возможны из-за наличия нового вооружения.

«Похоже, что Иран получил ядерное оружие», — заявил Ардастани.

Депутат добавил, что никаких доказательств этому у него пока нет. Тем более что представителям Международного агентства по атомной энергии разрешили следить за ситуацией на своих атомных объектах.

Ардастани подчеркнул, что некоторые представители иранской власти рассматривают возможность внесения изменений в ядерную доктрину, но о получении самого ядерного оружия официально речи пока не идет.

В ноябре 2020 года в Иране в результате покушения погиб физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. По неподтвержденным данным, ученого расстрелял робот-пулемет, которым управляли сотрудники израильской разведки «Моссад».

Кроме руководства ядерными исследованиями, погибший также занимал пост заместителя министра обороны Ирана. Власти страны обвинили в покушении на физика Израиль.